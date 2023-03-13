Щипакина (Горшенина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти27.04.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Горшенинъ Григорій
Мать: Горшенина Прасковья
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Щипакинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Щипакинъ Григорий
Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
06.07.1912
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
26.04.1915
Дочь: Щипакина Зоя
Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ
Смерть
27.04.1915
Причина смерти: Туберкулеза дегкихъ