Щипакина (Горшенина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Горшенина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

27.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горшенинъ Григорій

Мать: Горшенина Прасковья

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Щипакинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Щипакинъ Григорий

Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1912

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1915

Дочь: Щипакина Зоя

Отец ребёнка: Щипакинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.04.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Туберкулеза дегкихъ
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