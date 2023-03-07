Горшенина (Мамыкина) Хрестинья
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мамыкинъ Матвей
Мать: Мамыкина ?
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.04.1853
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
20.01.1855
Сын: Горшенинъ Григорій
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
26.06.1857
Дочь: Горшенина Марѳа
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
20.02.1859
Сын: Горшенинъ Тимофей
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
05.08.1862
Дочь: Горбунова Евдокія
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Горшенина Марія
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Любимова Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей