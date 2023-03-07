Горшенина (Мамыкина) Хрестинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Мамыкина) Хрестинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мамыкинъ Матвей

Мать: Мамыкина ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1853

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1855

Сын: Горшенинъ Григорій

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1857

Дочь: Горшенина Марѳа

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1859

Сын: Горшенинъ Тимофей

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1862

Дочь: Горбунова Евдокія

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Горшенина Марія

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Любимова Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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