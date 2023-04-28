Любимова (Горшенина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Горшенина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870

Отец: Горшенинъ Андрей

Мать: Горшенина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1896

Дочь: Любимова Анастасія

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Любимовъ Григорій

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1907

Дочь: Любимова Ксенія

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Любимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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