Любимова (Горшенина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870
Отец: Горшенинъ Андрей
Мать: Горшенина Хрестинья
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.04.1896
Дочь: Любимова Анастасія
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Любимовъ Григорій
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
02.01.1907
Дочь: Любимова Ксенія
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Любимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей