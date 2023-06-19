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Любимовъ Тимофей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868

Отец: Любимовъ Яковъ

Мать: Любимова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1896

Дочь: Любимова Анастасія

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Любимовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Любимовъ Григорій

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1907

Дочь: Любимова Ксенія

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Любимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан