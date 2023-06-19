Любимовъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения16.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868
Отец: Любимовъ Яковъ
Мать: Любимова Любовь
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Любимова Анна
Рождение ребёнка
12.04.1896
Дочь: Любимова Анастасія
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Любимовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Любимовъ Григорій
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
02.01.1907
Дочь: Любимова Ксенія
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Любимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Любимова Анна