Любимова (Чекалова) Любовь
Место рождения
Дата рождения22.09.1845
Дата смерти18.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1845
Отец: Чекаловъ Михаилъ
Мать: Чекалова Ирина
Бракосочетание
09.02.1864
Муж: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.10.1865
Сын: Любимовъ Евлампий
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.02.1868
Сын: Любимовъ Тимофей
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Киселева Марьяна
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Любимовъ Андрей
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Любимовъ Гаврила
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Любимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Любимовъ Игнатий
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ
Смерть
18.08.1914
Причина смерти: Ревматизма