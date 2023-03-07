Любимова (Чекалова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Чекалова) Любовь

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1845

Дата смерти

18.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1845

Отец: Чекаловъ Михаилъ

Мать: Чекалова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Любимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.10.1865

Сын: Любимовъ Евлампий

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1868

Сын: Любимовъ Тимофей

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Киселева Марьяна

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Любимовъ Андрей

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Любимовъ Гаврила

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1881

Сын: Любимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Любимовъ Игнатий

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Любимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.08.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Ревматизма
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