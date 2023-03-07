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Горшенина (Чекалова) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1865

Отец: Чекаловъ Яковъ

Мать: Чекалова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1899

Муж: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

4-я Усерганская волость
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