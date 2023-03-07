Горшенина (Чекалова) Акулина
Место рождения
Дата рождения02.06.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1865
Отец: Чекаловъ Яковъ
Мать: Чекалова Устинья
Бракосочетание
10.02.1899
Муж: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
08.02.1904
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
4-я Усерганская волость