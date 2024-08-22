Иргизов Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872
Отец: Сергей Иванович
Крещение
28.06.1872
Поручители Григорий Осипович Иргизов, девица Марья Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1891
Сын: Иргизов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Иргизов Петр
Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
05.11.1896
Сын: Иргизов Федор
Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Иргизов Василий Федорович
Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно