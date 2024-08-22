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Иргизов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872

Отец: Сергей Иванович

Мать: Иргизова Наталья Фёдоровна

Крещение
28.06.1872
Поручители Григорий Осипович Иргизов, девица Марья Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Иргизов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Иргизов Петр

Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Иргизов Федор

Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Иргизов Василий Федорович

Мать ребёнка: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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