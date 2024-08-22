Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шишков Федор Иванович

Мать: Шишкова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Иргизов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Иргизов Петр

Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Иргизов Федор

Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Иргизов Василий Федорович

Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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