Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
10.11.1891
Сын: Иргизов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Иргизов Петр
Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1896
Сын: Иргизов Федор
Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Иргизов Василий Федорович
Отец ребёнка: Иргизов Федор Сергеевич
Смерть
Неизвестно