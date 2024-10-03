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Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иргизова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ильина Лукьянова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.05.1872

Сын: Иргизов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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