Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ильина Лукьянова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.05.1872
Мать ребёнка: Иргизова Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно