Иргизова Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ильина Лукьянова Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1872
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно