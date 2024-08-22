Иргизов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти01.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Крещение
Неизвестно
Кресный Тимофей Федорович Грузков, кресная Варвара Петровна Куренкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курлаева (Иргизова) Александра
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамарова (Иргизова) Евдокия
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
26.12.1924
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Рождение ребёнка
24.11.1929
Сын: Иргизов Виктор
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иргизов Николай
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Иргизов Пётр
Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия
Смерть
01.03.1949