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Иргизов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

01.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Иргизов Федор Сергеевич

Мать: Иргизова (Шишкова) Елизавета Федоровна

Крещение
Неизвестно
Кресный Тимофей Федорович Грузков, кресная Варвара Петровна Куренкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курлаева (Иргизова) Александра

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамарова (Иргизова) Евдокия

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Бракосочетание
1920

Жена: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Иргизова Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
24.11.1929

Сын: Иргизов Виктор

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
1931

Сын: Иргизов Николай

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Иргизов Пётр

Мать ребёнка: Иргизова (Баринова) Лидия

Смерть
01.03.1949

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