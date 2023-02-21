Черноземов Алексей Михайлов
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения1816
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Каранина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Афанасия Алексеева
Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
20.08.1864
Сын: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
1886
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь