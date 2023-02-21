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Черноземов Алексей Михайлов

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1816

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Черноземов (козлов) Михаил Кузьмин

Мать: Черноземова Домна Семенова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1835

Сын: Черноземов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Каранина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Афанасия Алексеева

Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
20.08.1864

Сын: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Мать ребёнка: Черноземова Параскева Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
1886
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
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