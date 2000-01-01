Черноземов (Козлов) Александр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземов (Козлов) Александр Алексеев

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

20.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1864

Отец: Черноземов Алексей Михайлов

Мать: Черноземова Параскева Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1902

Сын: Черноземов Николай Александрович

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Черноземов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Черноземов (козлов) Виктор Александров

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Елена Александрова

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова

Смерть
Неизвестно
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