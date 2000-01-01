Черноземов (Козлов) Александр Алексеев
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения20.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1864
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1902
Сын: Черноземов Николай Александрович
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
02.08.1904
Сын: Черноземов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Черноземов (козлов) Виктор Александров
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Елена Александрова
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Черноземова Евдокия Захарова
Смерть
Неизвестно