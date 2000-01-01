Черноземов Иван Алексеев
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1835
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1862
Сын: Черноземов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1864
Сын: Черноземов (козлов) Николай Иванович
Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1867
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1870
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1874
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно