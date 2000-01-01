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Черноземов Иван Алексеев

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Черноземов Алексей Михайлов

Мать: Черноземова Параскева Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1862

Сын: Черноземов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1864

Сын: Черноземов (козлов) Николай Иванович

Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1867

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1870

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1874

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Черноземова Александра Михайлова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноземова Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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