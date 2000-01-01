Черноземова Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Каранина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Афанасия Алексеева
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
20.08.1864
Сын: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь