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Черноземова Параскева Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Черноземов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Каранина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Афанасия Алексеева

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
20.08.1864

Сын: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Отец ребёнка: Черноземов Алексей Михайлов

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
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