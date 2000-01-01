(Черноземова) Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти06.04.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
04.07.1874
Сын: Черноземов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
06.04.1890
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от лихорадки