(Черноземова) Варвара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черноземова) Варвара Алексеева

(Черноземова) Варвара Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

06.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Черноземов Алексей Михайлов

Мать: Черноземова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
04.07.1874

Сын: Черноземов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
06.04.1890
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от лихорадки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close