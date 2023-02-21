Черноземов (Козлов) Михаил Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземов (Козлов) Михаил Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Маремьяна Михайлова

Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Черноземов (козлов) Иван Михайлов

Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Черноземов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Вера Михайлова

Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова

Смерть
Неизвестно
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