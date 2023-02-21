Черноземов (Козлов) Михаил Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Маремьяна Михайлова
Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Черноземов (козлов) Иван Михайлов
Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Черноземов Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Вера Михайлова
Мать ребёнка: Черноземова Домна Семенова
Смерть
Неизвестно