Блинов Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Блинов Павел Иванович
Мать: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Егорова
Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834