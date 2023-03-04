Блинов Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Егор Павлович

Блинов Егор Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Блинов Павел Иванович

Мать: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Блинов Никита Егорович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Егорова

Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Блинов Феоктист Егорович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close