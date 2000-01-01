Блинова (Лобанова) Наталия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Лобанов Филип Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Блинов Егор Павлович
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Блинов Зоть Павлович
Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1791