Блинова (Лобанова) Наталия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Лобанова) Наталия Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Лобанов Филип Зиновьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Блинов Егор Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Блинов Мартел Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Блинов Дементий Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Блинов Аверкий Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинов Денис Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Зоть Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Павел Иванович

Смерть
После 1791
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