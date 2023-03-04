Блинов Дементий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти24.04.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Блинов Павел Иванович
Мать: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Дементьева
Мать ребёнка: Блинова Анна Галакпионова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мелания Дементьева
Мать ребёнка: Блинова Анна Галакпионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1800 ст.
Причина смерти: горячка | 1800г. (смерть 30 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее стоял 1797г.