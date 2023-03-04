Блинов Дементий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Дементий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

24.04.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Блинов Павел Иванович

Мать: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Дементьева

Мать ребёнка: Блинова Анна Галакпионова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мелания Дементьева

Мать ребёнка: Блинова Анна Галакпионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Галакпионова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1800 ст.
Причина смерти: горячка | 1800г. (смерть 30 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее стоял 1797г.
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