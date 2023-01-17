Блинова Анна Галакпионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна Галакпионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Дементьева

Отец ребёнка: Блинов Дементий Павлович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мелания Дементьева

Отец ребёнка: Блинов Дементий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Дементий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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