Блинова Анна Галакпионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Дементьева
Отец ребёнка: Блинов Дементий Павлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мелания Дементьева
Отец ребёнка: Блинов Дементий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791