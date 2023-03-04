Блинов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1764
Сын: Блинов Егор Павлович
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Гликерия Павловна
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Блинов Зоть Павлович
Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Наталия Филипова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1799