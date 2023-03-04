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Блинов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Блинов Иван Климентович

Мать: Блинова Степанида Афанасьева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Блинов Егор Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Блинов Мартел Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Блинов Дементий Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Блинов Аверкий Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинов Денис Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Зоть Павлович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталия Филипова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1799
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