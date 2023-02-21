Блинова (Курочкина) Степанида Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Крестьянинова Васса Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Гущина Ирина Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Блинов Егор Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинов Исак Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765