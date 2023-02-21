Блинова (Курочкина) Степанида Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Курочкина) Степанида Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Крестьянинова Васса Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Гущина Ирина Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Павел Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Блинов Егор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Исак Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Климентович

Смерть
После 1765
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