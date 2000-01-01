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Блинов Исак Иванович
Блинов Исак Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
1749
Пол
Мужской
Отец
Блинов Иван Климентович
1710 г.р.
Мать
Блинова (Курочкина) Степанида Афанасьева
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Блинов Иван Климентович
Мать:
Блинова Степанида Афанасьева
Смерть
1749
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