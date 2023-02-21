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Блинов Никита Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Блинов Егор Павлович

Мать: Блинова Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
12.08.1820 ст.

Дочь: Васса Никитина

Мать ребёнка: Блинова Параскева

Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.

Дочь: Никитина

Мать ребёнка: Блинова Параскева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Блинов Иван Никитин

Мать ребёнка: Блинова Параскева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Блинова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Параскева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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