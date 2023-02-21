Блинов Никита Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Блинов Егор Павлович
Мать: Блинова Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
12.08.1820 ст.
Дочь: Васса Никитина
Мать ребёнка: Блинова Параскева
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.
Дочь: Никитина
Мать ребёнка: Блинова Параскева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Блинов Иван Никитин
Мать ребёнка: Блинова Параскева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Блинова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Параскева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858