Блинова Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Степанида Егорова
Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Егор Павлович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834