Блинова Ирина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Блинов Никита Егорович

Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Степанида Егорова

Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Блинов Феоктист Егорович

Отец ребёнка: Блинов Егор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Егор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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