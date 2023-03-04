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Блинов Феоктист Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Блинов Егор Павлович

Мать: Блинова Ирина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1823 ст.

Жена: Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова

1823г. МК г. Нолинск НС (брак/жених крест. отрок/невеста Лудяно Ясашного прихода поч. Сторожевского умер. крест. Кирила Павловича Агафонова дочь девка/поручители дер. Дудинской крест. Трофим Моисеев, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1823 ст.

Сын: Блинов Спиридон Феоктистов

Мать ребёнка: Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова

Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.

Сын: Блинов Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова

Смерть
1830

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