Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1823 ст.

Муж: Блинов Феоктист Егорович

1823г. МК г. Нолинск НС (брак/жених крест. отрок/невеста Лудяно Ясашного прихода поч. Сторожевского умер. крест. Кирила Павловича Агафонова дочь девка/поручители дер. Дудинской крест. Трофим Моисеев, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1823 ст.

Сын: Блинов Спиридон Феоктистов

Отец ребёнка: Блинов Феоктист Егорович

Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.

Сын: Блинов Григорий Феоктистов

Отец ребёнка: Блинов Феоктист Егорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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