Блинова (Агафонцова) Параскева Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1823 ст.
1823г. МК г. Нолинск НС (брак/жених крест. отрок/невеста Лудяно Ясашного прихода поч. Сторожевского умер. крест. Кирила Павловича Агафонова дочь девка/поручители дер. Дудинской крест. Трофим Моисеев, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1823 ст.
Сын: Блинов Спиридон Феоктистов
Отец ребёнка: Блинов Феоктист Егорович
Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.
Сын: Блинов Григорий Феоктистов
Отец ребёнка: Блинов Феоктист Егорович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834