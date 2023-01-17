Блинова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1820 ст.
Дочь: Васса Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.
Дочь: Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Блинов Иван Никитин
Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850