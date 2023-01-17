Блинова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1820 ст.

Дочь: Васса Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович

Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.

Дочь: Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Блинов Иван Никитин

Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никита Егорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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