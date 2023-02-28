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Прилучный Лев Никитич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

10.04.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Никита Петрович Прилучный

Мать: Прилучная Марфа Игнатьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Прилучная Александра Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1856 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Львович

Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.04.1868 ст.

Дочь: Александра Львовна

Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.

Сын: Прилучный Василий Львович

Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.09.1874 ст.

Сын: Прилучный Евмений Львович

Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.04.1900 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
12.04.1900 ст.
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