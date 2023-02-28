Прилучный Лев Никитич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти10.04.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Место жительства
1838
Бракосочетание
Около 1855
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1856 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
17.04.1868 ст.
Дочь: Александра Львовна
Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.
Сын: Прилучный Василий Львович
Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1874 ст.
Сын: Прилучный Евмений Львович
Мать ребёнка: Прилучная Александра Ивановна
Смерть
10.04.1900 ст.
Похороны
12.04.1900 ст.