Прилучная Марфа Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Бракосочетание
До 1818
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прилучный Андриан Никитич
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Рождение ребёнка
?.08.1834
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрёна Никитична
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Прилучный Дометий Никитич
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Киркира Никитична
Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно