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Прилучная Марфа Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Прилучный Пармен Никитич

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1818

Муж: Никита Петрович Прилучный

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Прилучный Андриан Никитич

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Прилучный Лев Никитич

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Сын: Прилучный Андрей Никитич

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрёна Никитична

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Прилучный Дометий Никитич

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Киркира Никитична

Отец ребёнка: Никита Петрович Прилучный

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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