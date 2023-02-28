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Прилучный Дометий Никитич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

06.12.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Никита Петрович Прилучный

Мать: Прилучная Марфа Игнатьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1866

Жена: Прилучная Анисия Васильевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.

Дочь: Прилучная Аполлинария Дометиевна

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.

Дочь: Прилучная Наталья Дометиевна

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.

Сын: Прилучный Василий Дометиевич

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.

Сын: Прилучный Григорий Дометиевич

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.

Дочь: Евлалия Дометиевна

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Прилучная Мария Дометиевна

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Сын: Прилучный Дмитрий Дометиевич

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Дочь: Анна Дометиевна

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.07.1885 ст.

Сын: Прилучный Степан Дометиевич

Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.12.1889 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
09.12.1889 ст.
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