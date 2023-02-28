Прилучный Дометий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти06.12.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Место жительства
1857
Бракосочетание
До 1866
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.
Дочь: Прилучная Аполлинария Дометиевна
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.
Дочь: Прилучная Наталья Дометиевна
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.
Сын: Прилучный Василий Дометиевич
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.
Сын: Прилучный Григорий Дометиевич
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.
Дочь: Евлалия Дометиевна
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: Прилучная Мария Дометиевна
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.
Сын: Прилучный Дмитрий Дометиевич
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.
Дочь: Анна Дометиевна
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1885 ст.
Сын: Прилучный Степан Дометиевич
Мать ребёнка: Прилучная Анисия Васильевна
Смерть
06.12.1889 ст.
Похороны
09.12.1889 ст.