Прилучная Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1866
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.
Дочь: Прилучная Аполлинария Дометиевна
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.
Дочь: Прилучная Наталья Дометиевна
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.
Сын: Прилучный Василий Дометиевич
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.
Сын: Прилучный Григорий Дометиевич
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.
Дочь: Евлалия Дометиевна
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: Прилучная Мария Дометиевна
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.
Сын: Прилучный Дмитрий Дометиевич
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.
Дочь: Анна Дометиевна
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Рождение ребёнка
13.07.1885 ст.
Сын: Прилучный Стефан Дометиевич
Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич
Смерть
Неизвестно