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Прилучная Анисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1866

Муж: Прилучный Дометий Никитич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1867 ст.

Дочь: Прилучная Аполлинария Дометиевна

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.

Дочь: Прилучная Наталья Дометиевна

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.

Сын: Прилучный Василий Дометиевич

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.11.1872 ст.

Сын: Прилучный Григорий Дометиевич

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.

Дочь: Евлалия Дометиевна

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Прилучная Мария Дометиевна

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Сын: Прилучный Дмитрий Дометиевич

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Дочь: Анна Дометиевна

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.07.1885 ст.

Сын: Прилучный Стефан Дометиевич

Отец ребёнка: Прилучный Дометий Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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