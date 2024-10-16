село Илезский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Илезский Погост

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Илезский сельсовет
Илезский (с/совет,шк. 1-й ступ.) 2572погостЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 364 км. Летнее: —.99

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
34730Илезский Погостсело60°42'с.ш.43°56'в.д.P-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Илезское сельское поселение
19642420101с Илезский Погостсело

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