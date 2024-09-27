Прилучный Пётр Львович
Место рождения
Дата рождения20.12.1864 ст.
Дата смерти24.02.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1864 ст.
Бракосочетание
20.01.1892 ст.
Место венчания: Кирилло-Рощенская церковь. Жених фигурирует как старший унтер-офицер грязовецкого резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.
Дочь: (Прилучная) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.
Дочь: (Прилучная) Елена Петровна
Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна
Смерть
24.02.1917 ст.
Запись в метрической книге Скорбященской при арестантском отделении церкви г. Вологды I округа
Крещение
26.02.1917 ст.