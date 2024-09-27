Прилучный Пётр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Пётр Львович

Прилучный Пётр Львович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.12.1864 ст.

Дата смерти

24.02.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1864 ст.

Отец: Прилучный Лев Никитич

Мать: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.01.1892 ст.

Жена: Прилучная Наталья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место венчания: Кирилло-Рощенская церковь. Жених фигурирует как старший унтер-офицер грязовецкого резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.

Дочь: (Прилучная) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Дочь: (Прилучная) Елена Петровна

Мать ребёнка: Прилучная Наталья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
24.02.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Запись в метрической книге Скорбященской при арестантском отделении церкви г. Вологды I округа
Крещение
26.02.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.