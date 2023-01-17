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Прилучная Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1855

Муж: Прилучный Лев Никитич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1856 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Львович

Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.04.1868 ст.

Дочь: Александра Львовна

Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.

Сын: Прилучный Василий Львович

Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.09.1874 ст.

Сын: Прилучный Евмений Львович

Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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