Прилучная Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1856 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
17.04.1868 ст.
Дочь: Александра Львовна
Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.
Сын: Прилучный Василий Львович
Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич
Рождение ребёнка
15.09.1874 ст.
Сын: Прилучный Евмений Львович
Отец ребёнка: Прилучный Лев Никитич
Смерть
Неизвестно