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Прилучный Фёдор Львович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.06.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1856 ст.

Отец: Прилучный Лев Никитич

Мать: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1883

Жена: Прилучная Екатерина Яковлевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.

Сын: Прилучный Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Сын: Прилучный Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1896 ст.

Дочь: Афанасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Прилучный Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.

Сын: Прилучный Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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