Прилучный Фёдор Львович
Место рождения
Дата рождения14.06.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1856 ст.
Бракосочетание
31.01.1883
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.
Сын: Прилучный Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.01.1896 ст.
Дочь: Афанасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Сын: Прилучный Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.
Сын: Прилучный Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Прилучная Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно