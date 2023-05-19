Прилучная (Горбунова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Прилучный Фёдор Львович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.

Сын: Прилучный Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Сын: Прилучный Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1896 ст.

Дочь: Афанасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Прилучный Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.

Сын: Прилучный Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Львович

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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