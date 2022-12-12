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Прилучный Евгений Фёдорович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.11.1887 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.

Отец: Прилучный Фёдор Львович

Мать: Прилучная Екатерина Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
08.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Фалева Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Прилучная Ольга Филипповна

Бракосочетание
До 1913

Жена: Прилучная Ольга Филипповна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Прилучный Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Прилучная Ольга Филипповна

Место жительства
Между 1940 и 1942
Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
1947
Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
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