Прилучный Евгений Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.11.1887 ст.
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.
Крещение
08.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Фалева Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Прилучная Ольга Филипповна
Бракосочетание
До 1913
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прилучный Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Прилучная Ольга Филипповна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
1947