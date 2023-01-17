Прилучная Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Фалева Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Прилучный Евгений Фёдорович

Бракосочетание
До 1913

Муж: Прилучный Евгений Фёдорович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Прилучный Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Прилучный Евгений Фёдорович

Место жительства
Между 1940 и 1942
Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1960
Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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