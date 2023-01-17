Прилучная Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Фалева Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Прилучный Евгений Фёдорович
Бракосочетание
До 1913
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прилучный Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Прилучный Евгений Фёдорович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно