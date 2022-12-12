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Прилучный Евмений Львович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1874 ст.

Отец: Прилучный Лев Никитич

Мать: Прилучная Александра Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
18.09.1874 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
17.04.1895 ст.

Жена: Прилучная Кира Андреевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1896 ст.

Сын: Прилучный Никифор Евменьевич

Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Прилучный Пётр Евменьевич

Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.03.1899 ст.

Дочь: Лариса Евменьевна

Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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