Прилучный Евмений Львович
Место рождения
Дата рождения15.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1874 ст.
Крещение
18.09.1874 ст.
Бракосочетание
17.04.1895 ст.
Жена: Прилучная Кира Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1896 ст.
Сын: Прилучный Никифор Евменьевич
Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Сын: Прилучный Пётр Евменьевич
Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна
Рождение ребёнка
08.03.1899 ст.
Дочь: Лариса Евменьевна
Мать ребёнка: Прилучная Кира Андреевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно