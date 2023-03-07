(Прилучная) Лариса Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилучная) Лариса Евменьевна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1899 ст.

Отец: Прилучный Евмений Львович

Мать: Прилучная Кира Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
09.03.1899 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1923

Муж: Лодыгин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1940

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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