(Прилучная) Лариса Евменьевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1899 ст.
Крещение
09.03.1899 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1940
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Лодыгин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно