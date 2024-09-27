Прилучная Наталья Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1892 ст.
Место венчания: Кирилло-Рощенская церковь. Жених фигурирует как старший унтер-офицер грязовецкого резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.
Дочь: (Прилучная) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Львович
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.
Дочь: (Прилучная) Елена Петровна
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Львович
Смерть
Неизвестно