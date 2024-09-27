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Прилучная Наталья Александровна

Место рождения

Кузнецовка, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецовка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
20.01.1892 ст.

Муж: Прилучный Пётр Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место венчания: Кирилло-Рощенская церковь. Жених фигурирует как старший унтер-офицер грязовецкого резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.

Дочь: (Прилучная) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Дочь: (Прилучная) Елена Петровна

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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