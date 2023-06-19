Яковлевъ Александръ
Место рождения
Дата рождения07.08.1867
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1867
Отец: Яковлевъ Василий
Бракосочетание
18.01.1888
Жена: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
18.05.1890
Сын: Яковлевъ Константинъ
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
25.09.1892
Сын: Яковлевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Щипакина Мария
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Чернышова Клавдия
Мать ребёнка: Яковлева Анна
Смерть
1929
Причина смерти: от сердечного приступа