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Яковлевъ Александръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1867

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1867

Отец: Яковлевъ Василий

Мать: Яковлева Анна Александрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1888

Жена: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Яковлевъ Константинъ

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1892

Сын: Яковлевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Щипакина Мария

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Чернышова Клавдия

Мать ребёнка: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1929
Причина смерти: от сердечного приступа