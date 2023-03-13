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Марова (Яковлева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Яковлевъ Василий

Мать: Яковлева Жукова (Десяткова) Татьяна

Бракосочетание
16.01.1895

Муж: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: (Марова) Лидия

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Маровъ Федоръ

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1902

Сын: Маровъ Александръ

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1904

Дочь: Марова Нина

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: (Марова) Софья

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Маровъ Николай

Отец ребёнка: Маровъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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