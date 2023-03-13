Марова (Яковлева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
16.01.1895
Муж: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: (Марова) Лидия
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
11.09.1899
Сын: Маровъ Федоръ
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
29.07.1902
Сын: Маровъ Александръ
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
?.01.1904
Дочь: Марова Нина
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: (Марова) Софья
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ
Рождение ребёнка
20.01.1910
Сын: Маровъ Николай
Отец ребёнка: Маровъ Захаръ