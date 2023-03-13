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Маровъ Захаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Маровъ Александръ

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1895

Жена: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Маровъ Федоръ

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1902

Сын: Маровъ Александръ

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1904

Дочь: Марова Нина

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Маровъ Николай

Мать ребёнка: Марова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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