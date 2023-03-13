Маровъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Маровъ Александръ
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1895
Жена: Марова Мария
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Марова Мария
Рождение ребёнка
11.09.1899
Сын: Маровъ Федоръ
Мать ребёнка: Марова Мария
Рождение ребёнка
29.07.1902
Сын: Маровъ Александръ
Мать ребёнка: Марова Мария
Рождение ребёнка
?.01.1904
Дочь: Марова Нина
Мать ребёнка: Марова Мария
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Марова Мария
Рождение ребёнка
20.01.1910
Сын: Маровъ Николай
Мать ребёнка: Марова Мария