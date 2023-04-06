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Яковлевъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1892

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1892

Отец: Яковлевъ Александръ

Мать: Яковлева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1912

Жена: Яковлева Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Яковлевъ Олегъ

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия

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