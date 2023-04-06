Яковлевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения25.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1892
Отец: Яковлевъ Александръ
Мать: Яковлева Анна
Бракосочетание
25.01.1912
Жена: Яковлева Клавдия
Рождение ребёнка
26.12.1915
Сын: Яковлевъ Олегъ
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия