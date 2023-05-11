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Яковлева (Серкова) Анна

Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870

Отец: Серковъ Михаилъ

Мать: Серкова Екатерина

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
18.01.1888

Муж: Яковлевъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Яковлевъ Константинъ

Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1892

Сын: Яковлевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Щипакина Мария

Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Чернышова Клавдия

Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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