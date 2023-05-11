Яковлева (Серкова) Анна
Место рождения
Дата рождения01.07.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870
Отец: Серковъ Михаилъ
Мать: Серкова Екатерина
Бракосочетание
18.01.1888
Муж: Яковлевъ Александръ
Рождение ребёнка
18.05.1890
Сын: Яковлевъ Константинъ
Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ
Рождение ребёнка
25.09.1892
Сын: Яковлевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Щипакина Мария
Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Чернышова Клавдия
Отец ребёнка: Яковлевъ Александръ