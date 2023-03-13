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Яковлевъ Константинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Яковлевъ Василий

Мать: Яковлева Жукова Татьяна

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Яковлева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Яковлевъ Анатолий

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Яковлевъ Виталий

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1914

Сын: Яковлевъ Василий

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Яковлевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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