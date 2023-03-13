Яковлевъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Яковлевъ Василий
Мать: Яковлева Жукова Татьяна
Бракосочетание
26.01.1909
Жена: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Яковлевъ Анатолий
Мать ребёнка: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Яковлевъ Виталий
Мать ребёнка: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
20.07.1914
Сын: Яковлевъ Василий
Мать ребёнка: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Яковлевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Яковлева Мария