Яковлева Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1863
Сын: Яковлевъ Степанъ
Отец ребёнка: Яковлевъ Василий
Рождение ребёнка
01.07.1865
Сын: Яковлевъ Петръ
Отец ребёнка: Яковлевъ Василий
Рождение ребёнка
07.08.1867
Сын: Яковлевъ Александръ
Отец ребёнка: Яковлевъ Василий
Рождение ребёнка
04.11.1873
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Яковлевъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлевъ Григорий
Отец ребёнка: Яковлевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлевъ Василий