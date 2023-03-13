Яковлева Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Анна Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1863

Сын: Яковлевъ Степанъ

Отец ребёнка: Яковлевъ Василий

Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Яковлевъ Петръ

Отец ребёнка: Яковлевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1867

Сын: Яковлевъ Александръ

Отец ребёнка: Яковлевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1873

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Яковлевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевъ Григорий

Отец ребёнка: Яковлевъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевъ Василий

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